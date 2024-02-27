فبراير 28, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بلينكن يعد إقليم كوردستان “حجر الزاوية” في علاقات أمريكا “الشاملة” مع العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

بلينكن يعد إقليم كوردستان “حجر الزاوية” في علاقات أمريكا “الشاملة” مع العراق

وصف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إقليم كوردستان بأنه “حجر الزاوية” في العلاقات “الشاملة” لبلاده مع العراق.

جاء ذلك في منشور لبلينكن على موقع “إكس” عقب اجتماعه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي يزور واشنطن حاليا.

وكتب بلينكن على الموقع المذكور، إنه اجتمع مع مسرور بارزاني لمناقشة الشراكة الامريكية مع إقليم كوردستان العراق، وتشجيع التعاون المستمر مع الحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة داعمة لإقليم كوردستان العراق باعتباره حجر الزاوية في علاقتنا الشاملة مع العراق”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 11

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi