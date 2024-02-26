رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

يبدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اجتماعاته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجتمع اليوم الاثنين 26 شباط 2024 مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفقاً للموقع الالكتروني، لوزراة الخارجية الأمريكية، يبدأ مسرور بارزاني اجتماعه مع بلينكن، اليوم عند الساعة الـ 11 بتوقيت واشنطن، الـ 7 مساءً بتوقيت أربيل.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء السبت الموافق 24 شباط (فبراير) 2024، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

ويرافق رئيس الحكومة وفد حكومي، ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.

وستتمحور الاجتماعات حول سبل توثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير البيشمركة، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وعدد من المسوؤلين.

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