رئيس اللجنة المالية النيابية: موظفو إقليم كوردستان سيتسلمون رواتبهم من منافذ التمويل

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن بإمكان الموظف في إقليم كوردستان أن يتسلم راتبه عبر المنافذ الموجودة في الإقليم بواسطة بطاقة ماستر كارد من المبالغ المخصصة لرواتب موظفي إقليم كوردستان بعد توطينها في المصارف الحكومية، منوهاً إلى أن إجراءات إتمام هذه العملية ستستغرق شهراً.

وقال العطواني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها شبكة رووداو الإعلامية إن “تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، للشهر الحالي سوف يتم عن طريق القوائم التي سترفع من قبل حكومة إقليم كوردستان وتصرف على هذا الأساس”.

أما فيما يتعلق بالأشهر القادمة سوف يكون “إلزام بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وبموجب هذا التوطين تمول جميع مستحقات الموظفين، وضمن سقف التخصيص أي أن لا يتجاوز12.67 %”، بحسب قوله.

وأكد أن “التوطين متاح لجميع الموظفين بالتوطين، وكل المؤسسات في الإقليم يجب أن تحذو حذو الحكومة الاتحادية ومؤسساته في توطين الرواتب، بالتالي قد تكون هناك مؤسسات تعمل مباشرة على توطين الرواتب بالتالي يكون التمويل وفق ما تم توطينه في المصارف”.

تمويل الاستحقاقات المالية للموظفين أوضح العطواني أنها ستتم “حال وصول القوائم من قبل حكومة إقليم كوردستان، أما فيما يتعلق بالتوطين فيفترض من كل مؤسسة من مؤسسات الإقليم أن تعمل وتباشر بعملية التوطين حتى يتم تمويل الموظفين ضمن المصارف الحكومية وتُفتح حسابات لدى حكومة إقليم كوردستان”.

سيتسلم الموظف في إقليم كوردستان راتبه بحسب قول رئيس اللجنة المالية النيابية “من منافذ التمويل في إقليم كوردستان بواسطة بطاقة (ماستر كارد)، وشهر كافي لإتمام ذلك على اعتبار المنافذ الموجودة في إقليم كوردستان عددها كبير ويمكن المباشرة بالتوطين كمصارف حكومية مباشرة”.

مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أوضح آلية توزيع رواتب الموظفين بعد قرار المحكمة الاتحادية بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز وإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية.

وقال مظهر محمد صالح، لشبكة رووداو الإعلامية إن آلية توزيع رواتب الموظفين تقوم على:

1-على مبدأ يسمى (توطين الرواتب) أي قيام الموظف باختيار المصرف (حكومي أو أهلي مجاز) الذي يرغب الموظف أن يودع راتبه فيه وبحساب مصرفي باسمه، ومن ثم تقوم دائرة الموظف بتغذية حساب (شهرياً) ذلك الموظف لدى المصرف الذي اختاره بنفسه وفتح حسابه فيه وعادة حساب توفير .

2- يزود الموظف (الموطن راتبه لدى المصرف) ببطاقة سحب أو دفع إلكترونية صادرة من وكيل المصرف (وهي شركة مدفوعات التي تتولى تزويد الموظف ببطاقة سحب أو دفع إلكترونيّة مثل شركة (كي كارد أو شركة سوج أو النخيل …..الخ ) أي أن شركة المدفوعات تحدد من قبل المصرف الذي وطن راتب الموظف فيه.

3- يرتبط حساب الموظف لدى المصرف ببطاقة الائتمان .

4- يحق للموظف سحب راتبه نقداً من خلال البطاقة كلاً أو جزءاً، ومن خلال الصراف الآلي ولاسيما أجهزةpoc) ) (point of cash)، المنتشرة في كل مكان وتدار من قبل القطاع الخاص المجاز.

كما يحق للموظف حامل البطاقة الإلكترونية الدفع رقمياً من خلال الهاتف أو أجهزة (point of sale)، في المحلات التجارية أو المطاعم وغيرها .

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