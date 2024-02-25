فبراير 25, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم السبت 24 شباط / فبراير 2024، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

ويرافق رئيس الحكومة وفد حكومي، ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس.

وستتمحور الاجتماعات حول سبل توثيق العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس الحكومة من وزير البيشمركة، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وعدد من المسؤولين.

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