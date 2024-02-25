السوداني يعزي رئاستي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإقليم كوردستان بوفاة شقيقة الرئيس بارزاني

قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تعازيه إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، وكذلك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برحيل شقيقة الرئيس بارزاني زكية مصطفى بارزاني.

وتمنى السوداني في تعزيته، بأن يتغمد الله سبحانه الراحلة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وانتقلت إلى رحمة الله تعالى، صباح الجمعة 23 شباط 2024، زكية ملا مصطفى بارزاني، شقيقة الرئيس مسعود بارزاني.

وانهالت برقيات التعزية، كما أعربت القوى والأحزاب السياسية على المستويين المحلي والخارجي عن تعازيها للرئيس بارزاني.

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