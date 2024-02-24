بالصور.. الرئيس بارزاني يستقبل المُعزين بوفاة شقيقته

أقيم، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أول أيام مجلس العزاء بوفاة شقيقة الرئيس مسعود بارزاني، السيدة زكية مصطفى بارزاني، في بيرمام/ صلاح الدين.

وجرت مراسم العزاء بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد كبير من المعزين من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والجماهيرية.

وصباح أمس الجمعة، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة زكية مصطفى بارزاني، شقيقة الرئيس مسعود بارزاني.

وأعلن مقر البارزاني، أن مجلس العزاء بوفاة المغفور لها (زكية مصطفى بارزاني)، شقيقة الرئيس مسعود بارزاني، سيُقام اعتباراً من يوم السبت 24 شباط 2024 ولمدة ثلاثة أيام في قاعة التشريفات بمقر البارزاني ببلدة صلاح الدين.

وحدد البيان أوقات العزاء من الساعة الـ10 صباحاً إلى الـ12 ظهراً ومن الساعة الـ2 مساءً إلى الـ5 مساءً خلال أيام العزاء الثلاث.

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