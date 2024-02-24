فبراير 24, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بالصور.. الرئيس بارزاني يستقبل المُعزين بوفاة شقيقته

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

بالصور.. الرئيس بارزاني يستقبل المُعزين بوفاة شقيقته

أقيم، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أول أيام مجلس العزاء بوفاة شقيقة الرئيس مسعود بارزاني، السيدة زكية مصطفى بارزاني، في بيرمام/ صلاح الدين.

وجرت مراسم العزاء بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد كبير من المعزين من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والجماهيرية.

وصباح أمس الجمعة، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة زكية مصطفى بارزاني، شقيقة الرئيس مسعود بارزاني.

وأعلن مقر البارزاني، أن مجلس العزاء بوفاة المغفور لها (زكية مصطفى بارزاني)، شقيقة الرئيس مسعود بارزاني، سيُقام اعتباراً من يوم السبت 24 شباط 2024 ولمدة ثلاثة أيام في قاعة التشريفات بمقر البارزاني ببلدة صلاح الدين.

وحدد البيان أوقات العزاء من الساعة الـ10 صباحاً إلى الـ12 ظهراً ومن الساعة الـ2 مساءً إلى الـ5 مساءً خلال أيام العزاء الثلاث.

facebookShare on Facebook
Post Views: 7

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi