فبراير 24, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بيان من مقر الرئيس بارزاني

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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بيان من مقر الرئيس بارزاني

أصدر مقر الرئيس بارزاني، اليوم الجمعة، بياناً بصدد مراسم عزاء شقيقة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، المرحومة زكية مصطفى بارزاني.

وجاء في البيان: «بعد وفاة شقيقة جناب الرئيس بارزاني المرحومة زكية مصطفى بارزاني، نعلن لشعب كوردستان الحبيب والجميع، أن مراسم عزاء المرحومة زكية مصطفى بارزاني ستقام اعتباراً من يوم السبت 24 شباط 2024 ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مراسم مقر البارزاني في مصيف صلاح الدين، في الأوقات التالية:

صباحاً: من الساعة 10 إلى 12 قبل الظهر

الفترة المسائية: من الساعة 2 إلى 5 بعد الظهر

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