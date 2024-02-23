العراق استورد حمضيات من تركيا بأكثر من 180 مليون دولار

بلغت قيمة صادرات تركيا من منتجات الحمضيات العام المنصرم 2023، ملياراً و112 مليون دولار، فيما جاء العراق بالمركز الثاني من بين الدول الأكثر استيراداً للحمضيات التركية.

وزادت قيمة صادرات تركيا من منتجات الحمضيات في 2023 بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم الصادرات من منتجات الحمضيات العام الفائت من حيث الكم مليوناً و950 ألف طن.

جاءت روسيا في صدارة الدول المستوردة بواقع 428 مليون دولار، ومن ثم العراق بـ 181.5 مليون دولار، ثم أوكرانيا ثالثاً بـ 101 مليون دولار.

وكان العراق يحتل المركز الثالث من بين أكبر مستوردي محاصيل الحمضيات من تركيا.

روسيا في السابق بقيت محتلة المرتبة الأولى في صادرات تركيا من الحمضيات، تليها ثانيا أوكرانيا، ومن ثم العراق، بينما جاءت بولندا رابعاً، ورومانيا خامساً.

بسبب نقص المياه وضعف الاهتمام بالزراعة في العراق، تراجع انتاج المحاصيل الحمضية في البلاد.

كما بدأت الحكومة السورية العام الماضي 2023 بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين.

الحمضيات السورية يتم فرزها وتوضيبها في مراكز بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، قبل تصديرها الى العراق.

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