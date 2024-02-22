حكومة اقليم كوردستان: سنعبر عن موقفنا إزاء قرارات المحكمة الاتحادية حال وصولها رسميا

قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، إن حكومته ستعبر عن موقفها إزاء قرارات المحكمة الاتحادية حال تلقيها رسميا لتلك القرارات.

وقال مسرور بارزاني في تصريح للصحفيين من محافظة حلبجة، إنه “في حال تلقينا قرارات المحكمة الاتحادية بشكل رسمي، فسنقوم بالتعبير عن موقفنا ازاءها”، مستدركا القول: لكن مما لا شك فيه ان اي شي بالضد من الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وخلافا لها، فسنعلن موقفنا بشكل واضح تجاهها”.

وأضاف أنه “كان يجب إجراء الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان بموعدها، لكن تم تأجيلها لمدة عامين لأسباب سياسية”، مؤكدا أنه “من الأفضل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

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