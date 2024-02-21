نيجيرفان بارزاني يؤكد على حماية وتعزيز اللغة الكوردية ولغة الأم لجميع المجتمعات

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة حماية وتعزيز اللغة الكوردية ولغة الأم لجميع المجتمعات.

في اليوم العالمي للغة الأم، ذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تدوينة بمنصة إكس، يوم الأربعاء (21 شباط 2024): “في اليوم العالمي للغة الأم نؤكد على حماية وتطوير اللغة الكوردية واللغات الأم لكل المكونات، وتعزيز التعددية اللغوية والثقافية في كوردستان وحق التعليم والتربية والتعلم وحرية اللغة الأم في كل مكان على الأرض”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: “في هذه الذكرى نستذكر بتقدير كل الذين خدموا اللغة الكوردية واللغات الأم من كل مكونات كوردستان. نثني على الذين يواصلوا هذه الخدمة المقدسة في سبيل حماية أهم عنصر وأساس للهوية القوية والثقافية ألا وهو اللغة الأم”.

يحتفل العالم اليوم (21 شباط) باليوم العالمي للغة الأم، الذي أعلنته يونسكو، ومن ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما بعد، ويؤكد على دور الألسن في تعزيز الإدماج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُحتفل بهذا اليوم الدولي سنويا لتعزيز التنوع اللغوي والثقافي وتعدد الألسن.

ويتوقع أختفاء لسان من الألسن في كل أسبوعين، مما يعني اختفاء موروثوها الثقافي والفكري معها كذلك.

يتعرض ما لا يقل عن 45 في المائة من الألسن المحكية حالياً في العالم (يبلغ عددها 7000 لسان) لمخاطر الاندثار، أما الألسن التي تعطى لها بالفعل أهمية في نظام التعليم والمجال العام فلا يزيد عددها عن بضعة مئات، ويقل المُستخدم منها في العالم الرقمي عن مائة لسان.

ويعتمد وجود المجتمعات المتعددة الثقافات والألسن على تلك الألسن التي تضمن انتقال المعارف والممارسات الثقافية وصونها صوناً مستداماً.

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