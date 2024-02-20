رئاسة وحكومة إقليم كوردستان تبديان كامل الاستعداد لإجراء الانتخابات

قالت رئاسة إقليم كوردستان إنها وحكومة إقليم كوردستان أبدتا كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات والمساعدة في إجراء العملية (انتخابات برلمان كوردستان) بصورة شفافة ومهنية.

جرى اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) اجتماع مع وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وخلال الاجتماع “جرى التأكيد على أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان وكما اتخذتا في السابق خطوات جادة لإجراء الانتخابات في إقليم كوردستان ونفذتا واجبهما القانوني، ستتخذان الآن وبنفس الجدية كل ما يلزم لإجراء انتخابات ناجحة في إقليم كوردستان”.

وأدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

رئاسة وحكومة إقليم كوردستان تجتمعان مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

اجتمع اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024) في رئاسة إقليم كوردستان، وفد رئاسة إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وبحضور ممثل بعثة يونامي.

الهدف من الاجتماع كان مناقشة خطوات الاستعداد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، أبدت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات والمساعدة في إجراء العملية بصورة شفافة ومهنية.

وخلال الاجتماع، عرضت المفوضية الإجراءات الفنية والجدول الزمني لخطوات إجراء الانتخابات في إطار الفترة القانونية المتاحة من عمر المفوضية، وعبر ممثل بعثة يونامي عن الاستعداد للمساعدة في كل الخطوات من أجل إنجاح عملية الانتخابات.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان وكما اتخذتا في السابق خطوات جادة لإجراء الانتخابات في إقليم كوردستان ونفذتا واجبهما القانوني، ستتخذان الآن وبنفس الجدية كل ما يلزم لإجراء انتخابات ناجحة في إقليم كوردستان.

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