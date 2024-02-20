الإقليم ينتظر قراراً مهماً غداً وموعد أولي لانتخابات برلمان كردستان

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، انتظار الاقليم قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بقانون انتخابات كردستان يوم غد الثلاثاء.

وقال خوشناو {للفرات نيوز} ان :”الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم غد الثلاثاء للبت بالدعوة المقدمة حول قانون الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتظر القرار وكذلك رئاسة الاقليم لتحديد موعد عقدها”.

واشار خوسناو، الى “اتفاق مبدئي في اجتماع اليوم من قبل رئاسة الاقليم ومفوضية الانتخابات على ان يكون مطلع حزيران المقبل موعداً لاجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان على امل ان يتحقق ذلك في القريب العاجل”.

واكد، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد لاجراء الانتخابات ولكن هنالك اشكاليات في بعض مواد القانون الانتخابات ونعتقد ان تغييرات سياسية واجتماعية ستطرأ على القانون؛ لذا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الذي سيحدد الجدول الزمني لعمل المفوضية والية الموارد الانتخابية وسجل الناخبين ومقاعد كوتا المكونات”.

واعلن خوشناو “اتفاق جميع القوى السياسية في الاقليم على اجراء الانتخابات بعد النطق بقرار المحكمة الاتحادية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أرجأت النظر في الدعوى المقامة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخاب برلمان الإقليم. وتتضمن الدعوى اعتراضا على إجراء الانتخابات وفقا لنظام الدائرة الواحدة، وطالبت بإلغاء الكوتا الممنوحة للمكون التركماني وتخفيض عدد مقاعد البرلمان.

ويقترح الاتحاد الوطني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان، مثل حركة التغيير، عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات.

وبحسب المعلومات فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمت أكثر من 600 ألف بطاقة خاصة بالناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة السابقة في 2023 وتم فحصها وتدقيقها من قبل لجنة فنية مختصة وستسلم إلى هيئة إقليم كردستان استعدادا لتوزيعها على الناخبين.

وبعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 شرعت المفوضية في توزيع بطاقة الناخب البايومترية منذ الأول من يناير 2024، إذ بلغ عدد البطاقات الموزعة 80757 بطاقة في إقليم كردستان إلى غاية 15 شباط/فبراير الجاري.

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