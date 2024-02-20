سدود كوردستان: الأمطار رفعت خزين مياه الإقليم لأكثر من 4 مليارات متر مكعب

أكدت مديرية السدود في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن نسبة تخزين المياه في سدود الإقليم بلغت حتى الآن أكثر من 4 مليارات متر مكعب بسبب موجات الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال مدير عام مديرية السدود في كوردستان، رحمن خاني، لوكالة شفق نيوز، إن “الإقليم يحتوي 23 سداً من بينها ثلاثة من أكبر سدود العراق، وهي سد دوكان ودربنديخان وسد دهوك، وعشرون سداً صغيراً يبلغ خزين كل واحد منها من نصف المليون متر مكعب من الماء إلى خمسة ملايين”.

وتابع خاني: “حتى الآن تم امتلاء السدود العشرين الصغيرة في الإقليم بسبب الأمطار عدا السدود الكبيرة المتمثلة بسدود دوكان ودربنديخان ودهوك”، مبيناً أن “هنالك سدين تم إنشاؤهما في محافظة أربيل، وسدين آخرين في محافظة دهوك”.

ولفت إلى أن “السدين في أربيل هما سد كومسبان وسد باستورا”، مؤكداً أنه “بعد إكمال عمليات الإنشاء تم خزن المياه في هذين السدين، حيث بلغ الخزين في سد باستورا تقريباً مليوني متر مكعب، وسد كومسبان،، بلغ تقريباً 4 ملايين متر مكعب”.

وأضاف خاني أن “خزين الإقليم بلغ حتى الآن 4 مليارات و250 مليون متر مكعب بشكل عام في الإقليم”، موضحاً أن “فصل خزن المياه يبدأ من شهر أيلول من كل عام وينتهي عند شهر أيار من العام الذي يليه”.

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