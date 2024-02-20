فبراير 20, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نينوى: القبض على امراة سرقت 60 الف دولار و18 مليون ومصوغات ذهبية

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فى :أخبار عــامة
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شرطة نينوى: القبض على امراة سرقت 60 الف دولار و18 مليون ومصوغات ذهبية بايسر الموصل

اعلنت شرطة نينوى اعتقال امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية “كبيرة” من احد الدور السكنية في الجانب الايسر للموصل (مركز المحافظة).

النقيب جاسم محمد قال لمراسلة (باسنيوز): أن ” قسم مكافحة الإجرام بالتعاون والتنسيق مع رئاسة محاكم استئناف نينوى تمكن من كشف متهمة بجريمة سرقة ، بعد ورود أخبار عن وقوع جريمة سرقة لمبلغ مالي قدره 60 ألف دولار أمريكي و18 مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من إحدى الدور السكنية في منطقة حي الميثاق في الجانب الايسر من مدينة الموصل.”

مبينا إن ” مفارز الشرطه القت القبض على المرأة وهي الآن رهن التحقيقات في مديريه قيادة شرطة نينوى”.

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