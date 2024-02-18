مساعدات ألمانية جديدة لقوات البيشمركة

خصصت الحكومة الاتحادية الألمانية مبلغ 320 ألف دولار لتدريب ومساعدة البيشمركة، في مجال الإعلام العسكري، فيما يؤكد وزير البيشمركة أن القوات الألمانية في إقليم كوردستان لها دور كبير ومستمر في التدريب وتقديم المشورة العسكرية لوزارة البيشمركة.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان: «افتتحت اليوم دورة تدريبية حول معدات الإعلام العسكري الإلكتروني والفني لعدد من منتسبي الفرق والألوية العسكرية والمديرية العامة للإعلام والتوعية الوطنية».

وقال وزير البيشمركة، وفق البيان: «في الفترة الماضية، واصلنا جهودنا لإصلاح الجيش مع الفريق الرفيع المستوى في الوزارة كفريق موحد، وإلى جانب جهودنا وخطواتنا في مختلف القضايا لتعزيز التطوير الشامل لوزارة البيشمركة، يلعب فريق مستشاري التحالف دوراً مهماً، وإن ما يحدث اليوم فيما يتعلق بتطور الإعلام العسكري في إعلام وزارتنا هو جهد استراتيجي جيد وسيكون له دور في نجاح عملية الإصلاح».

وأضاف: «أود أن أشكر القوات الألمانية في إقليم كوردستان وكبار مستشاريها العسكريين على مساهمتهم في تطوير وزارة البيشمركة».

وقال شورش اسماعيل: «القوات الألمانية في إقليم كوردستان دورها ودعمها المستمر في التدريب والاستشارة العسكرية والمساعدة اللوجستية والطبية والتعليم العالي وفتح الدورات المختلفة في الداخل والخارج والتجديد والبناء ودورها في فتح لغة مركز في وزارة البيشمركة وافتتاح دورات لغة بريطانية وألمانية، لعبت دوراً رئيسياً في الحرب ضد الإرهابيين، وهذا أمر يدعو إلى الامتنان الكبير من قبل وزارة البيشمركة وحكومة إقليم كردستان».

وقال اللواء عثمان محمد مصطفى، مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة عن محتوى الدورة وأهميتها بالنسبة لإعلام الوزارة: «نقدر هذه الخطوة من القوات الألمانية التي ستعمل على تطوير الإعلام والتوعية لدى وزارة البيشمركة والتعرف على التقنيات الجديدة، وبشكل خاص في الإعلام العسكري».

بدوره قال العقيد ألكسندر هامب قائد القوات الألمانية في إقليم كوردستان: «في هذه الدورة وكمرحلة أولى، 30 من البيشمركة من إعلام الفرق والألوية، وقد قامت الحكومة الألمانية بتوفير معدات تقنية إعلامية جديدة لكل مشارك، بإجمالي 320 ألف دولار قدمتها الحكومة الفيدرالية الألمانية لهذه المبادرة».

وأشار إلى أنه «سيتم تدريب المشاركين على يد عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال الإعلام العسكري من ألمانيا».

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