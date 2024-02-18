المحكمة الاتحادية تؤجل البت بطعن قانون انتخابات كردستان مرة أخرى

أجلت المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر بالطعن بقانون انتخابات إقليم كردستان وللمرة الثانية خلال اقل من الشهر.

وذكر مراسل السومرية، ان المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي، فضلا عن تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى موعد موحد في تاريخ 21 شباط الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت جلسة النظر بالطعن بقانون انتخابات إقليم كردستان من 21 يناير الى اليوم 18 فبراير، قبل ان تؤجلها مرة أخرى الى 21 فبراير.

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