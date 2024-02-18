متعارضاً مع الدستور .. رئيس مجلس القضاء الأعلى: فكرة إنشاء أقاليم أخرى في العراق مرفوضة

اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، أن فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق «مرفوضة»، مؤكدا انها تهدد وحدة العراق وأمنه، في موقف يتعارض مع دستور العراق الدائم.

وفي الوقت الذي يضمن فيه الدستور الدائم للعراق حق إنشاء إقاليم جديدة، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان (والمفترض أن يكون أكثر شخص التزاماً بالدستور بحكم منصبه)، اعتبر اليوم خلال لقائه محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، أن «فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة».

وبحسب بيان من مكتبه الإعلامي، فقد شدد زيدان على أهمية حرص أبناء الأنبار على «وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة».

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن «الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كوردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق».

وأشار إلى أن «إقليم كوردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأن الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم»، مستدركاً: «إلا أن ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كوردستان بحكم وضعه الخاص».

وختم زيدان بالقول، إن «فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».

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