نيجيرفان بارزاني يلتقي في ميونخ بوزيري خارجية بريطانيا والكويت

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم السبت، 17 شباط 2024 على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مع وزير خارجية بريطانيا ديفد كاميرون.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما آخر التطورات والتحديات الأمنية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، والحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما، والانتخابات والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان.

وعرض الجانبان رؤاهما ونظرتهما للتطورات الأمنية ولاستهداف قوات التحالف الدولي في العراق وآثاره، والحرب في غزة والوضع المضطرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، أكدا على أن تفاقم التعقيدات أكثر مما هي عليه، يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً لاستقرار المنطقة.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى البحث في التعاون المشترك بين بريطانيا والتحالف الدولي وبين العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع الأمنية والسياسية للعراق وإقليم كوردستان، وخطر داعش على العراق وسوريا ومسألة الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير خارجية بريطانيا على التزام بلاده بمواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان وتطوير العلاقات، ومن جهته رئيس إقليم كوردستان بدعم بريطانيا ومواقفها من العراق وإقليم كوردستان.

كما اجتمع نيجيرفان بارزاني في ميونخ، اليوم، مع وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيى.

ونوقشت في الاجتماع العلاقات العريقة التي تربط الجانبين والمساندة الكويتية المستمرة لإقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على تطوير جميع مجالات العلاقة وتوسيع فرص التعاون المشترك من جميع الجوانب.

وفي محور آخر للاجتماع، تمت الإشارة إلى أرضية وفرص تطوير العلاقات بين العراق والكويت، وتبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق، وفي هذا الصدد شدد الجانبان على أهمية حماية أمان واستقرار العراق والمنطقة.

آخر تطورات الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة بينهما وأوضاع المنطقة بصورة عامة شكلت جانباً آخر من الاجتماع.

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