فريقان من البرلمان الألماني يشكران نيجيرفان بارزاني على دور إقليم كوردستان بمقارعة الإرهاب ومساعدة المكونات

مواصلة للقاءاته واجتماعاته في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا، التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (السبت، 17 شباط 2024)، مع فريق من برلمانيي الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD وفريق من برلمانيي الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، وبحث مع كل فريق علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان وأوضاع المنطقة.

وطرح البرلمانيون الألمان خلال اللقاءين رؤاهم ووجهات نظرهم بخصوص تطوير علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان ومستقبل التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وأشادوا بدور إقليم كوردستان في مقارعة الإرهاب ومساعدة المكونات وخاصة المكون الإيزدي.

من جهته، شكر نيجيرفان بارزاني مساندة البرلمان والحكومة والشعب الألماني لإقليم كوردستان، مشيراً بصورة خاصة إلى معونات ومساعدات ألمانيا للإيزديين.

أوضاع المكونات بصورة عامة في إقليم كوردستان، شكلت محوراً آخر في اللقاءين.

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