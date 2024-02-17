نائبة الرئيس الأمريكي تحذر السوداني من عواقب استهداف القوات الأمريكية

نائبة الرئيس الأمريكي تحذر رئيس الوزراء العراقي من عواقب استهداف القوات الأمريكية

سلامة الأفراد الأميركيين في العراق أولوية قصوى للولايات المتحدة

حذّرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من إمكانية شن البنتاغون ضربات جديدة على العراق في حال وقوع هجمات على القوات الأمريكية هناك.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض صدر عقب اللقاء بين هاريس والسوداني، يوم أمس الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، حيث قال إن “كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي اجتمعت برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ، الجمعة، وحثّت حكومة بغداد على منع الهجمات التي تستهدف العسكريين الأمريكيين.

وأكد البيان أن “هاريس أكّدت للسوداني التزام الولايات المتحدة بدعم بلاده في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط، لكنها شددت على أن سلامة الأفراد الأمريكيين في العراق أولوية قصوى للولايات المتحدة وأنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة، مطالبًا في الوقت نفسه الحكومة العراقية بمنع الهجمات على الموظفين الأمريكيين، ومشيدًا بالجهود التي بذلها السوداني حتى الآن”.

وأضاف البيان أن “هاريس والسوداني بحثا أيضاً أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، كما أكدا على ضرورة استمرار اللجنة العسكرية العليا المشتركة للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين. وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال االسنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش”

وأبدى الجانبان كذلك الاهتمام المتبادل بشراكة قوية ودائمة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، كما جددت هاريس دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض.

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