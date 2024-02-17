قنصلية بريطانيا تشيد بإجراءات حكومة كوردستان بشأن حرية الصحافة

أشادت القنصلية العامة للمملكة المتحدة في أربيل، بإجراءات حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى دعم العمل الصحفي ومنحه المزيد من الحرية.

وقالت قنصلية بريطانيا بأربيل، في بيانٍ لها السبت، “نهنّئ حكومة إقليم كوردستان على اتّخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء المبادئ التوجيهية للإعلام رقم 1 لسنة 2023”.

واعتبرت القنصلية تلك الخطوة بـأنها “إيجابية لتحقيق مزيد من الحريات الصحفية”.

وأضاف البيان: إن حرية الصحافة و التعبير ضروريتان لمجتمع صحي وديمقراطي، ونأمل أن تستمر حكومة إقليم كوردستان في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم هذه الحريات الأساسية.

وأصدرت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان بياناً رقم 1 لسنة 2024، يقضي بإلغاء التوجيه رقم 1 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل الإعلامي في كوردستان والذي صدر في صحيفة الوقائع الكوردستانية العدد (305) بتاريخ 22 مايو 2023 وسجلت التعليقات من قبل الصحفيين والمحامين.

وبحسب بيان وزراة الثقافة المشار إليه بكتاب رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (5117) بتاريخ 12 نوفمبر تشرين الثاني 2023، والقرار الصادر يوم 2 كانون الثاني 2024 المتضمن عدم العمل بالقرار السابق، وبدلاً عنه، سيتم العمل بالتوجيه السابق رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم الفضاء الترددي في إقليم كوردستان.

وأمس الجمعة، رحبت القنصلية الأميركية العامة في أربيل، بقرار وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان المتضمن إلغاء المبادئ التوجيهية التنظيمية للإعلام رقم 1 لسنة 2023، والذي دخل حيّز التنفيذ مايو أيار 2023.

وقالت القنصلية الأميركية في بيانٍ لها، إن قرار إلغاء المبادئ التوجيهية التنظيمية “يعكس رغبة حكومة إقليم كوردستان لتحسين وضع حرية الصحافة والتأكيد على الالتزام بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمواصلة تحسين وتعزيز حرية الصحافة والإعلام المسؤول.

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