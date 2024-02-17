العراقيون يتقدمون مرتبة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

أعلنت هيئة الإحصاء التركية ،يوم السبت ، ان العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة بين الدول بين الدول الأكثر شراء العقارات التركية خلال شهر كانون الثاني/ يناير.

وقالت الهيئة في تقرير لها، ان المبيعات المنازل انخفضت بنسبة 50.5% في كانون الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام 2022 وبلغت 2000 و61 منزلاً، وحصلت اسطنبول المرتبة الاولى 747 منزلا، تليها انطاليا 710 منزلا، ومن ثم جاءت مرسين 211 منزلا”.

وكما أشارت الهيئة إلى أن “الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الثاني وبعدد 555 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 208 منازل، اوكرانيا ثالثا بـ 127 منزلا، ومن ثم جاء العراق بـالمركز الرابع بـ 99 منزلا.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، مطلع العام 2024، ان العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .

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