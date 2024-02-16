نيجيرفان بارزاني وغوتيريش يؤكدان أهمية حماية استقرار العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على حماية استقرار العراق الذي يشكل أهمية للمنطقة كلها.

واجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ميونخ، الجمعة (16 شباط 2024)، الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق والتحديات والأخطار التي تهدد أمان واستقرار العراق والمنطقة بصورة عامة.

بيان لرئاسة إقليم كوردستان لفت إلى أن الجانبين اتفقا في الرأي على “أهمية أمان واستقرار العراق وإقليم كوردستان للمنطقة كلها”، وأن أمن وسيادة العراق “يجب أن يكونا محميين”.

كما اتفقا على ضرورة أن “يُحال دون انزلاق العراق نحو التورط في تعقيدات المنطقة”، فبينما تمر المنطقة بظروف أمنية حساسة “يجب على الجميع ضبط النفس والمساعدة في تهدئة الأوضاع وحفظ الاستقرار”.

نيجيرفان بارزاني أشاد بحضور ودور الأمم المتحدة ومساعداتها ومعاونتها للعراق وإقليم كوردستان، وقيم عالياً أعمال ونشاطات فريق الأمم المتحدة في العراق.

من جانبه، أثنى غوتيريش على الدور الإيجابي لرئيس إقليم كوردستان في العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

آخر تطورات الحوار بين أربيل وبغداد من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، والحاجة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في أقرب وقت ملائم، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، والحرب والأوضاع الإنسانية في غزة، كانت أيضاً مواضيع للبحث والنقاش في الاجتماع.

إنطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وسيبحث على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 450 رئيساً ومسؤولاً، قضايا ساخنة على الساحة الدولية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والوضع في منطقة الشرق الأوسط.

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