ازاد دوسكي: العراق يشكل تهديداً لأمن العالم وفقاً للقانون الدولي

أكد خبير سياسي وقانوني ان العراق وفقاً للقانون الدولي يشكل تهديداً للأمن الاقليمي والعالمي.

وقال الخبير في الشؤون السياسية والقانونية ازاد دوسكي اليوم الجمعة 16 شباط 2024 خلال مداخلة له في نشرة أخبار كوردستان24 “ان بعض القوى الشيعية فيما بينهم لا يؤيدون انسحاب القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي من العراق، الامر الذي أدى توجيه الاتهامات لبعضهم البعض”.

وأضاف ازاد دوسكي “ان الكورد والعرب السنة لديهم مخاوف من انسحاب القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي من العراق، لكن القوى الشيعية يريدون مرة أخرى استغلال هذه المخاوف ضد كوردستان بعدم إرسال ميزانية ومستحقات كوردستان المالية”.

وأشار الى أن “العراق أصبح يشكل تهديداً للأمن الاقليمي والدولي بموجب القانون الدولي، خاصة بعد أحداث سنة 1990”.

وأوضح ان “العراق دولة تديرها الميليشيات، فيما تنص المادة التاسعة من الدستور العراقي على عدم وجود الميليشيات في العراق”.

يُذكر ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024 بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا”.

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.

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