صديق السنوار يكشف “سرا” عن هجوم 7 أكتوبر

قال عصمت منصور، أحد أصدقاء زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، إن الأخير لم يتوقع أن تكون عواقب هجوم 7 أكتوبر بهذه “الخطورة”.

وأضاف منصور، الذي تحدث من رام الله لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن “حسابات السنوار لم تسر كما هو مخطط لها، وكان رد فعل الإسرائيليين خارجا عن السيطرة، والآن حصلنا على هذه النتيجة”.

وتابع: “لم يتوقع السنوار أن تؤدي العملية إلى تعقيد الأمور إلى هذا الحد من الخطورة، الأمر الذي أعطى إسرائيل كل الأسباب والأعذار لخرق جميع القواعد”.

وقال إن “السنوار لو كان يعرف بعواقب الهجوم لما خطط أبدا لعملية بهذه الطريقة”.

وحول الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي وظهر فيه السنوار رفقة عائلته داخل نفق يعتقد أنه تحت خانيونس، قال منصور إن اللقطات كانت عبارة عن فيديو دعائي للجيش الإسرائيلي، مضيفا: “إنهم الإسرائيليون يريدون أن يقولوا إنهم يلاحقونه ويحاولون القبض عليه”.

ويعتقد منصور أن صديقه لا يزال في قطاع غزة ولن يغادر القطاع تحت أي ظرف”، مضيفا: أعتقد إذا غادر السنوار غزة فإن شعبيته وشرعيته كزعيم ستذهبان”.

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