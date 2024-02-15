فبراير 16, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني

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فى :أخبار عــامة
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رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني

غادر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، العاصمة أربيل متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني.

وخلال فترة انعقاد المؤتمر سيكون لرئيس الإقليم لقاءات واجتماعات مع زعماء وكبار مسؤولي الدول ، حيث سيتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم ، كما سيعرض رؤية إقليم كوردستان لهذه القضايا.

وسيبحث نيجيرفان بارزاني مع زعماء ومسؤولي البلاد الذين سيجتمع معهم ، سبل تعزيز العلاقات، ومواجهة الإرهاب، والتعاون المشترك في مجال الأمن، وأهمية العمل المشترك والسعي لحماية أمان واستقرار العراق والشرق الأوسط وإبعادهما عن التعقيدات والتوترات.

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