القضاء: استعادة عائلة البغدادي من الخارج وتدوين أقوالها

أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الارهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الارهابي زعيم داعش المقبور ابو بكر البغدادي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أنه “باشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الاولى القي القبض على عائلة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي وتم تدوين اقوالهم”.

ولفت البيان الى ان “التحقيقات مازالت مستمرة مع عائلة الارهابي للكشف عن اهم اسرار عصابات داعش الارهابية”.

وكانت غارة أمريكية قتلت الارهابي في محافظة أدلب شمال غرب سوريا في 26 من تشرين الأول 2019.

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