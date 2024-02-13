فبراير 13, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: رئاسة الإقليم تتخذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني: رئاسة الإقليم تتخذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، على أن رئاسة الإقليم والجهات ذات الصلة تتخذ جميع الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

واجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، مع رئيس ونواب وأعضاء محكمة تمييز إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، تم التباحث حول تأخر قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالبت في قانون انتخابات برلمان كوردستان والأبعاد الدستورية والقانونية واحتمالاته وتداعياته.

من جانبه، أكد رئيس إقليم كوردستان على أن رئاسة الإقليم والجهات ذات الصلة تتخذ جميع الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وبهذا الغرض سيتم أخذ آراء وملاحظات المشاركين في الاجتماع على محمل الاهتمام والعمل عليها بشكل جاد.

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