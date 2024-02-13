مسرور بارزاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات.

موفد رووداو إلى دبي سنكر عبد الرحمن أفاد، الثلاثاء (13 شباط 2024)، بأن مسرور بارزاني ورجب طيب أردوغان بحثا خلال اجتماعهما العلاقات بين أربيل وأنقرة والمستجدات في المنطقة.

وفي بيان مقتضب، قال مسرور بارزاني إنه بحث مع أردوغان “الوضع العام في العراق والمنطقة، وناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية” بحضور “وزراء الخارجية، والدفاع، والموارد الطبيعية والتجارة الأتراك”.

ولفت إلى أنهما شددا على “أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان مسرور بارزاني قد وصل الأحد إلى الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة من حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء.

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان واتفقا على تطوير العلاقات والتعاون الثنائي. كما اجتمع مع الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط.

في كلمته أمام القمة، أكد أن إقليم كوردستان لم يشكل قط مصدر تهديد لأحد في المنطقة، داعياً إلى محاسبة “كل من يسعى إلى الحروب لتحقيق مصالحه من خلال تهديد الأمن الإقليمي”.

وتطرق إلى الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل، قائلاً: “ندفع ثمناً باهظاً بسبب مواقفنا. تواجه المنطقة الآن أزمات بأشكال مختلفة، مما يحتم علينا أن نعمل بشكل جماعي لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين. في حالتنا، تعرضنا لاستهداف غير مبرر. يجب أن ينتهي هذا العدوان”.

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