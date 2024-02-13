بمشاركة رئيس وزراء إقليم كوردستان وقادة وزعماء العالم.. القمة العالمية للحكومات تواصل اعمالها في دبي

مناقشة موضوعات تتصل بآفاق المستقبل الرقمي ودور الحكومات

بمشاركة قادة ومسؤولين وزعماء العالم ، من بينهم رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، ناقشت جلسات القمة العالمية للحكومات 2024 ، المنعقدة في دبي ، موضوعات تتصل بآفاق المستقبل الرقمي ودور الحكومات في مواكبة تطورات التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها.

وفي جلسة بعنوان “هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟”، تحدث شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في وكالة “بلومبيرغ”، في حوار مع نيت لانكسون، محرر التكنولوجيا العالمية في الوكالة ذاتها، عن استخداماتهم للذكاء الاصطناعي في “بلومبيرغ” واستفادتهم منه في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الوكالة لعملائها، وقال: “نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ 15 عاماً في معالجة البيانات الضخمة، واستفدنا منه كثيرا في فرز المعلومات وتقديم الاقتراحات، وقياس الأثر على السوق، فنحن تصلنا يوميا نحو 100 ألف وثيقة، تحمل كماً كبيراً من المعلومات والأرقام عن الضرائب والأرباح ومؤشرات الشركات، ولابد من فرز دقيق لكل هذه البيانات”.

وناقشت جلسة “سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي” الأطر التشريعية لهذه التحولات، وتحدث فلوريان تورسكي وزير التحول الرقمي في حكومة النمسا، و مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، وأدار الجلسة جون فيرجسون، رئيس قسم العولمة والتجارة والتمويل.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، تركز على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الراهن، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة ، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني القى ، امس الاثنين 12 شباط / فبراير 2024، كلمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي، واصفاً هذه المجالات بأنها «ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة»، كذلك حث على التعاون لتحقيق التقدم، وشدد على أنّ تحقيق الاستقرار يبدأ بإقرار حقوق جميع الشعوب.

كما تناول رئيس الحكومة في كلمته ، القضايا الجيوسياسية في المنطقة ، بما في ذلك القضية الفلسطينية ، والأزمات في العراق وسوريا ، مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقهما، كما تطرق إلى ملفات أخرى مهمة.

مشدداً ، على ضرورة ان تكون رفاهية الشعوب على رأس أولويات القادة، ومواصلة الاستثمار في الموارد البشرية. قائلاً ان ممارسات الحكم الرشيد أمرٌ بالغ الأهمية للارتقاء بمجتمعاتنا وثقافاتنا السياسية، ومن واجبنا أن نُلبي توقعات المواطنين. فالازدهار والتنمية يخلقان فرص العمل، مما يغذي الأمل والطموح. وإذا تمكّنا من توفير بيئة اقتصادية وسياسية تقلل من الفقر والفساد، فإننا بذلك نُقلص من فرص انتشار التطرف، ونعزز دعائم الاستقرار السياسي والأمني.

هذا وترسم الإجابة على عشرات الأسئلة التي تطرحها القمة العالمية للحكومات في نسختها التي انطلقت اليوم في دبي وتستمر حتى 14 فبراير/ شباط الجاري.. صورة لمستقبل العالم في المجالات كافة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، مروراً بالاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمناخ، والفضاء، والطاقة، وموازين القِوَى، والسلام والأمن، والخدمات الحكومية، وتمكين الإنسان، وجهوزية الحكومات للمستقبل الرقمي.

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