رسالة رئيس الوزراء إلى العالم: للكورد مطلبٌ مشروع في تقرير المصير

ألقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.

كما تطرّق في كلمته، إلى القضايا الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات في العراق وسوريا.

مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقمهما، كما تطرق إلى ملفات أخرى مهمة.



ورأى أن الأزمة التي تشهدها فلسطين “مقلقة للغاية” بسبب خسائرها الإنسانية الباهظة على المدنيين، وقدرتها على تأجيج الفوضى خارج غزة، فضلاً عن عدم معالجة الأسباب الجذرية للظلم.

وقال: لو جرى التعامل مع الحقوق الأساسية للفلسطينيين قبل 80 عاماً، أو في العقود التي تلت ذلك، لما وصلنا إلى هذه المرحلة المأساوية التي نشهدها اليوم.

ولكن بدلاً من ذلك، أشار مسرور بارزاني إلى أن القضية “تُركت تتفاقم، في حين استغلّ أصحاب المصالح الفراغ الحاصل لفرض أجنداتهم المتضاربة”.

وشبّه رئيس الوزراء أزمة الشعب الفلسطيني بمحنة الشعب الكوردي، وقال: نحن أيضاً لدينا مطالب مشروعة بتقرير المصير. تلك الحقوق اعترف بها أصدقاؤنا وحلفاؤنا، لكنهم في الوقت ذاته يخبروننا أن الضرورات السياسية تحول دون تقديمهم المساعدة في تحقيق العدالة التاريخية.

وأضاف: يُطلب منا أن نستسلم للظلم، بينما تّغذي حالة عدم الاستقرار السياسي الظلم واللامساواة والفقر والفساد، لكي يُظهر المواطنون والمجتمعات والأطراف الأخرى في المجتمع ولاءهم بالطريقة المتوقعة منهم.



وأكد مسرور بارزاني “لا ينبغي لأحد أن يخشى من احترام حقوق الأمم، أو في حالتنا كحقوق شعب. فاحترام هذه الحقوق يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار.

ودعا رئيس الوزراء مسرور بارزاني في كلمته، إلى أنه “لا بد من محاسبة كل من يسعى إلى الحروب لتحقيق مصالحه من خلال تهديد الأمن الإقليمي”.

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ11 للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

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