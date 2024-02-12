وزير النفط العراقي: المحادثات مع الشركات العاملة بإقليم كوردستان تحرز تقدماً

أفاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بأن المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في اقليم كوردستان تحرز تقدماً.

حيان عبد الغني، قال للصحفيين يوم الاثنين (12 شباط 2024) إن العراق ملتزم بقرارات أوبك وبعد إعلان التخفيض الطوعي الثاني في كانون الأول، فإنه ملتزم أيضاً بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن صادرات العراق الحالية من النفط الخام تتراوح بين 3.35 مليون و3.4 مليون برميل يومياً.

بخصوص محادثات اعادة استئناف تصدير النفط من حقول اقليم كوردستان، نوّه وزير النفط العراقي الى أن “المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في اقليم كوردستان تحرز تقدماً نحو حل النزاع الذي أوقف صادرات النفط”.

تركيا كانت قد أوقفت صادرات العراق من اقليم كوردستان، البالغة 450 ألف برميل يومياً في 25 اذار من العام الماضي 2023، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

“استئناف الصادرات من إقليم كوردستان مرتبط باستئناف الإنتاج من حقول الإقليم، والمحادثات مع الشركات العاملة فيه في طريقها للتوصل إلى حل في المستقبل القريب”، وفقاً لحيان عبد الغني.

في آب الماضي اتفق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة على أهمية استئناف تدفق نفط اقليم كوردستان إلى تركيا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب.

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