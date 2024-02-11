واشنطن تؤكد استمرار دعمها للعراق وإقليم كوردستان

زار وفد من رئاسة إقليم كوردستان منذ ستة أيام الولايات المتحدة الأميركية، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في الكونغرس والبيت الأبيض ووزارة الخارجية، اختتم الوفد زيارته اليوم.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأحد (11 شباط 2024) أن وفداً لها برئاسة رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، وعضوية مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى، ومسؤول العلاقات الخارجية والبلوماسية برئاسة إقليم كوردستان نياز صالح، زاروا واشنطن في (5 شباط 2024) ورافقتهم في زيارتهم ممثلة حكومة إقليم كوردستان تريفة عزيز، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات.

وحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان، كانت للوفد مجموعة اجتماعات مع مسؤولين في الكونغرس والبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع (بنتاغون) الأميركيتين، وتم خلال تلك الاجتماعات التباحث حول علاقات أميركا مع إقليم كوردستان في إطار الاتفاقية الستراتيجية العراقية الأميركية، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، والعديد من “المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك”.

وعبر وفد رئاسة إقليم كوردستان عن الشكر والتقدير لدعم الكونغرس والحكومة الأميركية للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون المشترك والتصدي للإرهاب وحفظ أمن واستقرار العراق والنأي به عن تعقيدات المنطقة، حسب البيان.

وأضافت رئاسة إقليم كوردستان في بيانها أن المسؤولين الأميركيين أكدوا على استمرار مساعدات ودعم بلادهم للعراق وإقليم كوردستان.

ويوم أمس السبت (10 شباط 2024) أعلن مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى، لمدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، أن “هناك صداقة ومساندة أميركية كبيرة لإقليم كوردستان، وشددوا خلال جميع الاجتماعات على أنهم يدعمون إقليم كوردستان”.

وأشار فلاح مصطفى إلى أن علاقات إقليم كوردستان مع أميركا تأتي في إطار علاقات أميركا مع العراق، وقال: “نحن نريد لإقليم كوردستان والعراق علاقة ستراتيجية طويلة الأمد (مع أميركا) قائمة على المصالح المشتركة”.

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