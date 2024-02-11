آيدن معروف: المحكمة الاتحادية تهدف لتأجيل انتخابات إقليم كوردستان

أعرب وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان آيدن معروف، عن أسفه لعدم تمكّن المحكمة الاتحادية من البت بشكوى ضد قانون انتخابات برلمان كوردستان، متعلقة بالكوتا.

وقال معروف في مقابلةٍ مع كوردستان 24، “من الواضح أن عدم بت المحكمة الاتحادية العليا بتلك الشكوى، يهدف إلى تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان”.

وأضاف: قلنا في السابق، إن هذه المسألة تحوّلت إلى قضيةٍ سياسية، بسبب وجود مشاكل بين أطرافٍ سياسية تستغل الكوتا لمصالحها الخاصة.

وأكّد وزير الإقليم أن هذه الشكوى مقدمة للمحكمة “منذ أكثر من 10 أشهر، وتأجّل البت بها للمرة العاشرة، بالمقابل كانت هناك شكاوى تبتُّ المحكمة بالقرار خلال اسبوع أو اسبوعين”.

وقال: هذه هي المرة العاشرة التي تقوم المحكمة بتأجيل قرار البت، وأعتقد أن هذا التأجيل مشكوك فيه، لافتاً إلى أن سبب التأجيل “سياسي”.

مجدداً التأكيد على أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية “غير صحيح” وأن التأخير يتم “لتحقيق مكاسب سياسية”.

واعتبر معروف أن قرار التأجيل “متعلق بالاتفاق بين الأطراف التي تقدّمت بالشكوى وبين المحكمة الاتحادية”.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، تأجيل جلسة البت بالشكوى المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان إلى الـ 18 من شهر فبراير شباط الجاري.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم الأحد، بالدعوى المقدمة ضد قانون الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان، والمؤجلة منذ الـ 21 يناير كانون الثاني الماضي.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

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