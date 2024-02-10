فبراير 10, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يهنئ رئيس أذربيجان بفوزه بولاية جديدة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يهنئ رئيس أذربيجان بفوزه بولاية جديدة

بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 شباط / فبراير 2024، رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وفي التهنئة، عبّر رئيس الحكومة عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى الرئيس علييف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأكد رئيس الحكومة حرص إقليم كوردستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الجانبين.

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