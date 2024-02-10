توضيح من المكتب الصحفي لرئيس حكومة إقليم كوردستان

أصدر المكتب الصحفي لرئيس حكومة حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، توضيحاً حول ما نشرته بعد المواقع والصفحات عن مقابلته الأخيرة مع قناة NBC الأمريكية.

وقالت المكتب الصحفي لرئيس الحكومة في بيان: «قامت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية، بنشر بعض التصريحات والتفسيرات غير المناسبة والبعيدة عن الحقائق السياسية والأمنية ​​للمنطقة، وحاولت تحريف آراء وتصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان خلال مقابلته الأخيرة مع قناة NBC».

أضاف البيان: «لقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة حماية الوضع الدستوري لإقليم كوردستان، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان».

مشدداً على أن «الاختباء وخداع النفس أمام الأعداء لن يقلل من المخاطر والتهديدات، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه أرض وشعب إقليم كوردستان».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية