وفد رئاسة إقليم كوردستان يجتمع مع مسؤولي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع

يواصل وفد رئاسة إقليم كوردستان لقاءاته في الولايات المتحدة، وعقد في هذا الإطار اجتماعات موسعة مع المسؤولين في البيت ووزارتي الخارجية والدفاع لبحث المستجدات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في الإطار اتفاق الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، فقد اجتمع الوفد يوم الجمعة (10 شباط 2024)، مع من آموس هوكستاين كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة والاستثمار، ووكيل وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، ونائب مساعد وزير الدفاع شؤون الشرق الأوسط دانيل شابيرو، ونائب مساعد وزير الخارجية فيكتوريا تايلور.

خلال الاجتماعات، جرى بحث مسائل الطاقة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، والانتخابات المقبلة في إقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

كما بُحث وضع المكونات وحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتنفيذ اتفاق سنجار، ومشروع اصلاح وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ومستجدات الوضع المعقد في الشرق الأوسط، والحرب في غزة.

وكان وفد رئاسة إقليم كوردستان قد عقد في وقت سابق اجتماعات مع عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، سلط خلالها الأضواء على أوضاع العراق وإقليم كوردستان، ومشروع اصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

واجتمع الوفد اجتمع الأربعاء (7 شباط 2024) على حدة مع كل من بيل هاغرتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ومايك تيرنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وتيد باد عضو لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، وجو منجين عضو لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، وكريس فان هولن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وجوني إرنست عضو لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ.

‎يرأس الوفد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، ويضم في عضويته مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية فلاح مصطفى، ومسؤول العلاقات الخارجية والدبلوماسية في رئاسة إقليم كوردستان نياز مصطفى، ترافقه ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن تريفه مصطفى.

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