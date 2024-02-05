نائب عنها: اعادة مبالغ مالية من موازنة نينوى إلى خزينة الدولة دون استثمارها

كشف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني ، عن اعادة مبالغ مالية من موازنة محافظة نينوى إلى خزينة الدولة دون استثمارها.

وقال دوبرداني وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إن” الحكومة المحلية في نينوى اعادت نحو 52 مليار دينار الى خزينة الدولة من موازنة المحافظة ، بدلا من أستثماره وصرفها على مشاريع تخدم المواطنين ، سيما وأن المحافظة بأمس الحاجة إلى أي مبلغ تعزز من عملية البناء والاعمار والخدمات فيها”.

ولم يحدد دوبرداني توقيت اعادة هذه المبالغ وهل حصل خلال الحكومة المحلية الحالية او السابقة.

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