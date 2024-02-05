حزب الإصلاح التركماني: حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان واجب وطني

قال حزب الإصلاح التركماني، بأن حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان واجب وطني على كل فرد مخلص في كوردستان، مطالباً بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وذكر الحزب في بيان، إن “حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان واجب وطني على كل فرد مخلص في كوردستان، ومهما كان حجم الصراعات يجب ألا نسمح لها بالتأثير على الوضع في الإقليم”، مضيفاً أنه “من المهم أن تتعاون جميع الأطراف السياسية وتتحد لمنع أي محاولة لإضعاف موقف إقليم كوردستان”.

وأردف البيان “نحن كحزب الإصلاح التركماني، ندعم كافة الجهود الرامية إلى حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وحل جميع المشاكل المالية والمعيشية لمواطني كوردستان”.

مبيناً أن “إقليم كوردستان هو ثمرة دماء آلاف الشهداء والمؤنفلين وتضحيات ومقاومة الشعب الكوردستاني، ولا يمكن المساس بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان أبداً”.

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