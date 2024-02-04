وزارة التربية في كوردستان تؤكد منح الوقت للمدارس التي بدأت الدوام بشكلٍ متأخر

أكّد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه صالح اليوم الأحد 4 شباط، استعداد الوزارة لإعطاء المزيد من الوقت للمدارس التي بدأت الدوام متأخراً.

وقال حمه صالح في تصريحٍ لـ كوردستان 24: ناقشنا مطالب أولياء أمور طلبة مدارس السليمانية وحلبجة، وذلك خلال لقاءٍ معهم”.

مضيفاً أن تقليص المناهج الدراسية “سيخلق مشكلة كبيرة للطلبة”.

وبالنسبة إلى وضع المدارس التي بدأت الدوام متأخراً، أوضح وزير التربية أن الوزارة مستعدة لمنحها المزيد من الوقت.

وقال: سنبذل ما بوسعنا لخدمة طلبة السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين.

وفي ختام حديثه، أشار حمه صالح إلى وجود مبادرةٍ لدى وزارة التربية لجميع طلاب كوردستان “لاتخاذ قرار يصب في مصلحتهم”.

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