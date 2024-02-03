برئاسة الرئيس بارزاني.. اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني تعقد اجتماعاً

أفاد مصدر مطلع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24، أن اللجنة المركزية للحزب ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل 5 شباط 2024، برئاسة الرئيس بارزاني.

وأشار المصدر إلى الاجتماع سيبحث جُملةً من الملفات والقضايا، بما فيها مسألة التغييرات الداخلية في صفوف الحزب، والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، والمباحثات الثنائية مع الاتحاد الوطني، وعلاقات أربيل وبغداد، وقضية إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، إضافةً إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة.

يأتي هذا بينما يستعد المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، عقد اجتماعٍ ثنائي بينهما يوم غدٍ الأحد، في منطقة دباشان بالسليمانية.

وأنهى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أعمال مؤتمره الـ 14 في شهر تشرين الثاني 2022، وانتخب 51 عضواً دائماً في اللجنة المركزية للحزب، إضافةً إلى 9 أعضاء احتياطيين.

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