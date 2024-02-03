فبراير 03, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان في السليمانية

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فى :أخبار عــامة
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الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان في السليمانية

أفاد مصدر مطلع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24، أن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعاً ثنائياً في السليمانية، يوم غدٍ الأحد.

وأشار المصدر المطلع إلى أن الاجتماع سيعقد في الساعة الـ 11 صباحاً في منطقة دباشان بالسليمانية.

وبحسب المصدر، فإن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتكون من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب، برئاسة مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي فاضل ميراني.

فيما يترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وبعضوية كل من آسو مامند، ودرباز كوسرت رسول، وقوباد طالباني.

ووفقاً لمعلومات كوردستان24، فإن اللقاء سيبحث العلاقات السياسية بين الجانبين، والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، ومسألة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وانتخاب مُحافِظَي كركوك ونينوى.

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