تقارير: أمريكا تُجهّز للموجة التالية من الهجمات الانتقامية

أكدت صحيفة “بوليتيكو” ، أن الولايات المتحدة تخطط لضرب الحوثيين في اليمن ردا على الهجوم على قاعدتها العسكرية في الأردن.

وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن موعد ضربات جديدة ، ولكن يتم تحضير الطائرات المشاركة في هذه الهجمات، للموجة التالية من الهجمات الانتقامية التي ستجري في الأيام المقبلة.

وكتبت الصحيفة: “من المتوقع أن تشن الولايات المتحدة المزيد من الهجمات، الأهداف القادمة ستكون في اليمن”.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 من جنود قواتها المتمركزة في الأردن ، وإصابة 25 .

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرد قد يشمل “إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران ليلة امس وفجر اليوم.

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