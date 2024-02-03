أسايش أربيل تحذر من نشاط شبكات ابتزاز خطيرة على الفيسبوك والانستغرام

حذّرت مديرية أسايش أربيل، اليوم السبت (3 شباط 2024)، من وجود شبكات ابتزاز تعمل على شكل مجاميع أغلب أفرادها من العرب ومن حملَة عدة جنسيات تنشط في الفيسبوك وانستغرام، مبينةً أن الدفع في هذه الجرائم “يكون عن طريق العملات الإلكترونية من أجل عدم كشف هويات الجناة”.

وقالت المديرية في بيان: “منذ فترة تنشط في موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستغرام) مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون من الجنسين (رجال ونساء)”.

وأضافت أن أغلب عناصر تلك الشبكات “من القومية العربية والذي يعملون على شكل مجاميع وهم من مواطني عدد من الدول العربية المختلفة وبعضهم يسكن في مدن جنوب العراق، حيث يقومون بإرسال الرسائل وإقامة علاقات صداقة مع الضحايا لجذبهم ومن ثم فتح الكاميرا والظهور بصورة غير لائقة وتسجيل مقاطع فيديو لهم ثم يهددونهم بنشر تلك المقاطع”.

وأوضح البيان: “في البداية وقبل بدء الحديث مع الشخص المستهدف الذي يقومون بتصيده، يبادرون بإرسال طلبات الصداقة إلى جميع أصدقائه أو أقربائه أو أفراد عائلته في الفيسبوك وانستغرام ويتعرفون عليهم، ثم يقومون بإرسال مقاطع الفيديو المسجلة للضحايا إلى جميع أصدقائهم وذويهم أو يبتزونهم بطلب المال مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو، ويكون الدفع عن طريق العملات الإلكترونية من أجل عدم كشف هوياتهم بسهولة”.

ودعت مديرية آسايش أربيل إلى “الحذر والانتباه لعلاقاتكم في شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الوثوق بشخص لا تعرفونه ولا تعلمون المغزى الذي من أجله قام بالتعرف عليكم”.

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