نائب أمريكي: يجب نشر نظام مضاد للصواريخ في إقليم كوردستان بأسرع وقت

أكد عضو الكونغرس الأمريكي كريس سميث، اليوم الخميس، ضرورة نشر نظام مضاد للصواريخ في إقليم كوردستان بأسرع وقت، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات واشنطن وأربيل.

وقال كريس سميث في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه «على الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوباتٍ صارمة على إيران، لأن طهران تستخدم الأموال التي تحصل عليها في المجال العسكري، وتمويل الجماعات المسلحة».

وبشأن العلاقات القائمة بين أربيل وواشنطن، شدد سميث على أن «العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة جيدة جداً، وينبغي العمل على تعزيزها».

وأشار إلى أنه «من الضروري تحسين القدرات القتالية لدى الكورد للدفاع عن أنفسهم»، مضيفاً أنه «يجب نشر نظامٍ مضادٍ للصواريخ في إقليم كوردستان بأسرع وقت».

ومضى يقول: «يجب علينا فرض عقوباتٍ اقتصادية صارمة على إيران، ومنعها من بيع النفط للصين».

وتطرق النائب الأمريكي إلى الاستهداف الذي طال قاعدةً أمريكية في الأردن، وقال إن «الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من جنودنا، فضلاً عن إصابة 40 آخرين».

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن ما تسمى بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن «دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عدداً من الفصائل الموالية لإيران نفّذت الهجوم».

وأشار البنتاغون إلى أن حوالى 40 جندياً جرحوا أيضاً في الهجوم الذي وقع الأحد. وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة سترد «في التوقيت والطريقة» المناسبين لها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية