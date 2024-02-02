أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات العراق من بيع النفط في كانون الثاني

أعلنت وزارة النفط الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، منوهةً إلى أنها بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (103) مليونا (508) الفا و(438) برميلاً، بايرادات بلغت (8) مليار و(25) مليوناً و(616) الف دولار .

اشارت الاحصائية الى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليوناً و(25) الف برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) الف و(306) برميل فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(19) الف و(132) برميل، بحسب بيان وزارة النفط.

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) مليون و (338) الف و (982) برميل في اليوم، قد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.536 ) دولاراً .

يشار إلى أن العراق باع في العام المنصرم 2023 أكثر من مليار و232 مليون برميل من النفط، بعائدات تجاوزت 97 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة النفط العراقية، المتعلقة بصادرات النفط الخام والعائدات المتحققة منها خلال العام المنصرم 2023، والتي جمعتها شبكة رووداو الاعلامية، فإن العراق حقق أكثر من 97 ملياراً و513 مليوناً و743 الف دولار.

هذه العائدات جاءت نتيجة بيع أكثر من مليار و232 مليوناً و170 الف برميل من النفط الخام خلال 12 شهراً.

ويعد شهر تشرين الاول الاكثر تحقيقاً للعائدات بقيمة 9.593.643 مليار دولار، وذات الشهر هو الاعلى من حيث الصادرات والتي بلغت 109.545.589 برميلاً.

اما أقل الاشهر تحقيقاً للايرادات فهو شهر شباط بواقع 7.062.704 مليار دولار، بصادرات بلغت 92.255.610 براميل.

ويحتل العراق المركز الخامس من بين أفضل 10 دول في العالم من أصحاب الاحتياطيات النفطية، حسب شركة ايني النفطية الايطالية، بمقدار 145.019 مليار برميل لسنة 2022 بمعدل نمو مركب بلغ 0.1%.

فنزويلا جاءت في مقدمة الدول باحتياطي النفط حيث بلغ 303.375 مليار برميل وجاءت السعودية ثانيا بمقدار 272.904 مليار برميل، ومن ثم جاءت ايران ثالثا بمقدار 208.600 مليار برميل ومن ثم جاءت كندا رابعاً بمقدار 161.678 مليار برميل، بحسب الشركة الايطالية.

الامارات جاءت سادساً بمقدار 115.150 مليار برميل وجاءت روسيا سابعاً بمقدار 107.804 مليار برميل، وجاءت الكويت ثامناً وبمقدار 101.500 مليار برميل، في حين جاءت ليبيا بالمركز التاسع بمقدار 48.363 مليار برميل وفي المرتبة العاشرة جاءت الولايات المتحدة الاميركية بمقدار 44.720 مليار برميل.

مجموع الاحتياطي النفطي للدول العشر يبلغ 1.509.123 تريليون برميل، فيما يبلغ احتياطي النفطي لبقية دول العالم المنتجة للنفط من غير الدول العشر 237.295 مليار برميل.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية