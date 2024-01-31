زيباري يتوقع أن توجه أمريكا ضربات لثلاثة فصائل في العراق

توقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الأربعاء، أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة فصائل منضوية تحت لواء “المقاومة الاسلامية في العراق” وذلك ردا على هجوم الأردن.

وكتب زيباري على موقع “إكس – تويتر سابقاً”، إن “الضربات الامريكية القادمة ستكون مختلفة و ماحقة ضد محور المقاومة الاسلامية العراقية المؤلف من فصائل: كتائب حزب الله، و النجباء، و سيد الشهداء والذين علنا استهدفوا القوات الامريكية و منشآتهم في العراق و كوردستان و سوريا”، مردفا بالقول إنه “ربما قياداتهم المسؤولة ومقراتهم حاليا و بالضد من قرارات الحكومة”.

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل “عدم إحراج الحكومة العراقية”، موصية مقاتليها بـ”الدفاع السلبي مؤقتاً”.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الأحد 28 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة العشرات بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو “البرج 22″، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وردا على هذا الهجوم قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات ضد الفصائل المسلحة في العراق وسوريا وإيران.

وقال الرئيس الاميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على هجوم الاردن الذي اودى بحياة 3 جنود امريكيين واصابة اكثر من 30 آخرين.

وأوضح بايدن، أنه “اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن”، مضيفا، “لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط”.

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