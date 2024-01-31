وزير مالية كوردستان: الخميس سنباشر بتوزيع رواتب موظفي الإقليم

أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم ستباشر بتوزيع رواتب موظفي كوردستان، يوم غدٍ الخميس.

وقال شيخ جناب في مؤتمرٍ صحفي، “لقد بذلنا كل ما في وسعنا” لحلحلة مسألة رواتب الموظفين، مبيناً أن “ما كان يُقال وسمعتموه في السابق لم يكن له أيُّ أساسٍ من الصحة، كما أننا قُمنا بتفنيد كافة الذرائع والحجج”.

اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، قال مراسل كوردستان24، شفان جباري، نقلاً عن مصدرٍ في وزارة المالية، إن الحكومة العراقية أودعت 618 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد فارس عيسى، أن وزيرة المالية العراقية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال عيسى إنه تحدّث مع وزير المالية طيف سامي التي أكدت بدورها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خليل غازي، خلال تصريحٍ سابق لـ كوردستان24، إنه رغم بعض العراقيل بخصوص إرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم، إلا أن ذلك المبلغ سيودع قريباً في حساب وزارة المالية في حكومة كوردستان.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد في منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.

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