متحدث حكومة الإقليم: عقليات شوفينية تصر على تجويع مواطني إقليم كوردستان

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء، بأن عقليات شوفينية في العراق لا تزال مصرة على تجويع مواطني الإقليم.

وذكر هوراماني في بيان طالعته (باسنيوز): “وجّه مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خطاباً لإقليم كوردستان قائلاً فيه: دعكم من الدبلوماسية وانشغلوا بالرواتب! والسؤال هنا هو.. انه على الرغم من تجويع 7 ملايين مواطن، وخرق 55 مادة دستورية بحق مواطني إقليم كوردستان، لكن هذا السيد ترك كل ذلك ويتحدث عن أنه يجب أن لا تكون لإقليم كوردستان تحركات دبلوماسية!”.

واضاف “يجب أن يعلم المواطنون في عموم العراق، ان من يقوم بحجب المستحقات المالية للإقليم، ورواتب موظفيه، هم اشخاص على شاكلة هذا المستشار الشوفيني حتى النخاع، من الذين يصرون على تجويع مواطني إقليم كوردستان”.

مردفاً “نحن واثقون من أن أمثال هؤلاء الأشخاص الحاملين لهذا النوع من الفكر يعرقلون التقارب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ومستشارين على شاكلته يريدون عرقلة خطوات رئيس الوزراء السيد السوداني لحل القضايا والمشاكل العالقة مع الإقليم”.

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