ارسال التقرير النهائي للجنة التحقيق في حادث العدوان الإيراني على أربيل الى رئيس الوزراء العراقي

اعلن ممثل إقليم كوردستان في غرفة العمليات المشتركة العراقية، والتي شكلت للتحقيق في حادث العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف العاصمة أربيل، بأنه سيتم ارسال التقرير النهائي للجنة التحقيق الى رئيس الوزراء العراقي.

وقال اللواء عبدالخالق طلعت لـ(باسنيوز): “تم الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق بخصوص الاعتداء الإيراني على أربيل، ومن المقرر ارساله خلال الأيام القليلة المقبلة الى رئيس الوزراء العراقي وهو سيقرر ما يجب فعله والإجراءات التي سيتم اتخاذها وكيفية اعلان النتائج النهائية للتحقيق”.

وأضاف “هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إقليم كوردستان للاعتداء، وجميع التقارير السابقة لم تكن لها أي نتيجة، ولكننا نتوقع ان لا يكرر العراق ذلك وان يتم اعلان النتائج”.

مشيرا الى انه “كان من المفترض رفع هذا التقرير الى مجلس الامن الدولي، إلا ان الامر غير مؤكد لحد الان، ولكن يجب رفعه الى مجلس الأمن بعد موافقة رئيس الوزراء العراقي، فنحن نريد ان يكون هذا التقرير مختلفا عن التقارير الأخرى وان تكون له عواقب”.

يذكر أنه في ليلة الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني ارتكب الحرس الثوري الإيراني جريمة قصف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعدد من الصواريخ الباليستية، مدعياً كما في مرات سابقة، أنه استهدف مركزاً للموساد الإسرائيلي. وقد استشهد نتيجة العدوان الإيراني السافر 4 مدنيين من بينهم مستثمر كوردي وابنته الصغيرة، فيما أصيب أكثر من 6 آخرين بينهم أفراد من عائلة المستثمر.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية